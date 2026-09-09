Дрон над Молдовою затримав літак Зеленського. Невідомо, чи була пряма загроза, - уряд Норвегії

В уряді Норвегії пояснили, що інцидент з безпілотником над Молдовою призвів до затримки літака президента України Володимира Зеленського під час вильоту до Осло. Водночас невідомо, чи була безпосередня загроза для нього.

Про це повідомляє NRK, передає Цензор.НЕТ.

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Представниця офісу прем’єр-міністра Норвегії Бхануджа Расія сказала, що інцидент з безпілотником над Молдовою затримав виліт Зеленського до Осло.

"У повітряному просторі над Молдовою була загроза через безпілотник, що затримало виліт Зеленського до Осло. Це загрози, з якими він живе щодня. Невідомо, наскільки близько дрони були до його літака", — прокоментувала посадовиця.

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Коментар Столтенберга

Міністр фінансів Норвегії, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що про інцидент вони дізналися від Зеленського під час зустрічі увечері 8 вересня.

"Він сказав нам про це минулого вечора, коли ми мали зустріч. Я не можу вдаватися у деталі, але він затримався, були певні загрози для літака. Але я недостатньо знаю про деталі, щоб сказати більше", — зазначив Столтенберг.

Українська сторона наразі не коментувала деталей цієї ситуації.

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