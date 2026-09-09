Дрон над Молдовою затримав літак Зеленського. Невідомо, чи була пряма загроза, - уряд Норвегії
В уряді Норвегії пояснили, що інцидент з безпілотником над Молдовою призвів до затримки літака президента України Володимира Зеленського під час вильоту до Осло. Водночас невідомо, чи була безпосередня загроза для нього.
Про це повідомляє NRK, передає Цензор.НЕТ.
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Представниця офісу прем’єр-міністра Норвегії Бхануджа Расія сказала, що інцидент з безпілотником над Молдовою затримав виліт Зеленського до Осло.
"У повітряному просторі над Молдовою була загроза через безпілотник, що затримало виліт Зеленського до Осло. Це загрози, з якими він живе щодня. Невідомо, наскільки близько дрони були до його літака", — прокоментувала посадовиця.
Коментар Столтенберга
Міністр фінансів Норвегії, колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що про інцидент вони дізналися від Зеленського під час зустрічі увечері 8 вересня.
"Він сказав нам про це минулого вечора, коли ми мали зустріч. Я не можу вдаватися у деталі, але він затримався, були певні загрози для літака. Але я недостатньо знаю про деталі, щоб сказати більше", — зазначив Столтенберг.
Українська сторона наразі не коментувала деталей цієї ситуації.
Що передувало?
- Нагадаємо, 9 вересня прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що в літак президента України Володимира Зеленського та першої леді "мало не поцілили дроном" під час вильоту з Молдови до Осло. Український лідер прямував на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом.
- Зазначимо, що приблизно в час вильоту літака Зеленського з Кишинева у Молдові дійсно частково закривали повітряний простір через російський дрон, що залетів до країни. Втім, про ураження в районі аеропорту Кишинева не повідомляли. Безпілотник залишив повітряний простір Молдови, вилетівши до Румунії.
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