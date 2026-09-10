Дрон не представлял угрозы для самолета Зеленского, а взорвался в 160 км от аэропорта, - АР

Самолет президента Украины Владимира Зеленского задержали при вылете из Молдовы в Норвегию из-за закрытия воздушного пространства после падения российского беспилотника.

Об этом пишет AP, передает Цензор.НЕТ.

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Полиция Молдовы заявила, что во вторник российский беспилотник упал в поле подсолнечников на окраине села в Рышканском районе. В результате возникли четыре пожара, однако никто не пострадал.

Пресс-секретарь правительства Думитру Чоричи сообщил, что во вторник после обеда Молдова закрыла свое воздушное пространство, чтобы обеспечить безопасность самолетов, которые в тот момент находились в небе над страной. Из-за этого были задержаны три вылета, в том числе рейс с Зеленским.

"Молдавские власти подтвердили, что беспилотник упал и взорвался в 160 километрах от международного аэропорта Кишинева. Ограничения на использование воздушного пространства впоследствии отменили, и самолет Зеленского вылетел с опозданием", — пишет издание.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 9 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что в самолет президента Украины Владимира Зеленского и первой леди "чуть ли не попали дроном" во время вылета из Молдовы в Осло. Украинский лидер направлялся на церемонию прощания с королем Норвегии Харальдом.

Отметим, что примерно во время вылета самолета Зеленского из Кишинева в Молдове действительно частично закрывали воздушное пространство из-за российского дрона, залетевшего в страну. Впрочем, о поражении в районе аэропорта Кишинева не сообщалось. Беспилотник покинул воздушное пространство Молдовы, улетев в Румынию.

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