Основное внимание во время визита в Канаду - защита неба Украины и подготовка к зиме, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл с первой леди Еленой Зеленской в Канаду.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Цель визита

"Запланированы важные встречи и договоренности, которые определят наше сотрудничество и закрепят уже давно сложившийся стратегический уровень отношений на долгие годы. Встречусь с премьер-министром Марком Карни. Основное внимание — поддержке Украины в защите неба и подготовке к зиме. Будем говорить о том, как укрепить нашу устойчивость, поддержать людей и обеспечить Украине необходимые возможности для защиты", — отметил президент.

В то же время у первой леди в планах встреча с меценатами, которые помогают Украине. Также визит в аналоги украинских Школ супергероев в Канаде.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир по пути в Канаду.

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