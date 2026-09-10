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Новости Видео Визит Зеленского в Канаду
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Основное внимание во время визита в Канаду - защита неба Украины и подготовка к зиме, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский прибыл с первой леди Еленой Зеленской в Канаду.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Цель визита

"Запланированы важные встречи и договоренности, которые определят наше сотрудничество и закрепят уже давно сложившийся стратегический уровень отношений на долгие годы. Встречусь с премьер-министром Марком Карни. Основное внимание — поддержке Украины в защите неба и подготовке к зиме. Будем говорить о том, как укрепить нашу устойчивость, поддержать людей и обеспечить Украине необходимые возможности для защиты", — отметил президент.

В то же время у первой леди в планах встреча с меценатами, которые помогают Украине. Также визит в аналоги украинских Школ супергероев в Канаде.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир по пути в Канаду.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25802) Канада (2232)
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Топ комментарии
+17
До зими готуєшся в Канаді? Скліьки в дронах коштує поїздка?
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10.09.2026 09:47 Ответить
+10
Як задовбав цей блазень.
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10.09.2026 09:52 Ответить
+10
Головне у Зе - написати план і нарізати всім задачі. Правда грошей немає на ці його "програми", міндічі крадуть їх ще тоді, коли вони в повітрі і не приземлилися в Україні, але то таке. Йому головне перекласти вину на когось. План закрити небо був? Був. Поручили мерам і власникам підприємівств? Поручили. Не захистили, не зробили ракети і РЕБи? То винні вони, а Вован мушкітьор.
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10.09.2026 09:54 Ответить

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