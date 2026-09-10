Основное внимание во время визита в Канаду - защита неба Украины и подготовка к зиме, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский прибыл с первой леди Еленой Зеленской в Канаду.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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Цель визита
"Запланированы важные встречи и договоренности, которые определят наше сотрудничество и закрепят уже давно сложившийся стратегический уровень отношений на долгие годы. Встречусь с премьер-министром Марком Карни. Основное внимание — поддержке Украины в защите неба и подготовке к зиме. Будем говорить о том, как укрепить нашу устойчивость, поддержать людей и обеспечить Украине необходимые возможности для защиты", — отметил президент.
В то же время у первой леди в планах встреча с меценатами, которые помогают Украине. Также визит в аналоги украинских Школ супергероев в Канаде.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир по пути в Канаду.
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