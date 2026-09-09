Трамп: Путин стремится заключить мир с Украиной. Было бы хорошо, если бы Зеленский тоже этого хотел
Президент США Дональд Трамп рассказал о "замечательном" разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. Он утверждает, что лидер Кремля стремится заключить мир, а Украина якобы оказывает сопротивление.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.
О возможной трехсторонней встрече
"Это может произойти. У нас состоялся замечательный разговор", - сказал Трамп.
Он также не исключил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.
О главном препятствии для соглашения
По мнению Трампа, вражда между президентами России и Украины является главным препятствием для урегулирования войны.
"У нас был замечательный разговор с Путиным. Он хочет заключить соглашение. Если Зеленский хочет заключить соглашение, это было бы очень хорошо. Задержка - это два человека, которые ненавидят друг друга", - заявил Трамп, повторив тезис о личных отношениях лидеров как ключевой проблеме.
Трамп добавил, что уверен в возможности заключить соглашение после бесед со сторонами:
"Я всю свою жизнь заключаю соглашения, я знаю все о соглашениях, я всю свою жизнь разговариваю с людьми. Я могу сказать, что эти два человека устали от войны".
- Напомним, 8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине и результатах визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
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