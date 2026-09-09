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Новости Трамп о войне в Украине Разговор Тампа с Путиним Заявления Трампа
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Трамп: Путин стремится заключить мир с Украиной. Было бы хорошо, если бы Зеленский тоже этого хотел

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о "замечательном" разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным. Он утверждает, что лидер Кремля стремится заключить мир, а Украина якобы оказывает сопротивление.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

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О возможной трехсторонней встрече 

"Это может произойти. У нас состоялся замечательный разговор", - сказал Трамп.

Он также не исключил трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.

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О главном препятствии для соглашения

По мнению Трампа, вражда между президентами России и Украины является главным препятствием для урегулирования войны. 

"У нас был замечательный разговор с Путиным. Он хочет заключить соглашение. Если Зеленский хочет заключить соглашение, это было бы очень хорошо. Задержка - это два человека, которые ненавидят друг друга", - заявил Трамп, повторив тезис о личных отношениях лидеров как ключевой проблеме.

Трамп добавил, что уверен в возможности заключить соглашение после бесед со сторонами:

"Я всю свою жизнь заключаю соглашения, я знаю все о соглашениях, я всю свою жизнь разговариваю с людьми. Я могу сказать, что эти два человека устали от войны".

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  • Напомним, 8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине и результатах визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Автор: 

Зеленский Владимир (25763) путин владимир (21881) Трамп Дональд (8165) война в Украине (9113)
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Топ комментарии
+33
агент краснов - трампанутий ідіот... та хвороба не лікується... ще й її потрібно пережити.
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09.09.2026 22:02 Ответить
+16
Трамп затягнув стару пісеньку. Мабуть його таки міцно тримають за яйця.
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09.09.2026 22:02 Ответить
+16
тупорилий старий їбанат!
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09.09.2026 22:03 Ответить

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