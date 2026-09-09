Трамп: Путін прагне укласти мир з Україною. Добре було б, якби Зеленський теж цього хотів

Президент США Дональд Трамп розповів про "чудову" розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він переконує, що лідер Кремля прагне укласти мир, а Україна нібито чинить опір.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Про можливу тристоронню зустріч

"Це може статися. У нас відбулася чудова розмова", — сказав Трамп.

Він також не виключив тристоронню зустріч із Путіним і Зеленським.

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Про головну перешкоду для угоди

На думку Трампа, ненависть між президентами Росії та України є головною перешкодою для врегулювання війни.

"У нас була чудова розмова з Путіним. Він хоче укласти угоду. Якщо Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре. Затримка — це двоє людей, які ненавидять одне одного", — заявив Трамп, повторивши тезу про особисті стосунки лідерів як ключову проблему.

Трамп додав, що впевнений у можливості укласти угоду після розмов зі сторонами:

"Я все своє життя укладаю угоди, я знаю все про угоди, я все своє життя говорю з людьми. Я можу сказати, що ці дві людини втомилися від війни".

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