Трамп: Путін прагне укласти мир з Україною. Добре було б, якби Зеленський теж цього хотів
Президент США Дональд Трамп розповів про "чудову" розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Він переконує, що лідер Кремля прагне укласти мир, а Україна нібито чинить опір.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.
Про можливу тристоронню зустріч
"Це може статися. У нас відбулася чудова розмова", — сказав Трамп.
Він також не виключив тристоронню зустріч із Путіним і Зеленським.
Про головну перешкоду для угоди
На думку Трампа, ненависть між президентами Росії та України є головною перешкодою для врегулювання війни.
"У нас була чудова розмова з Путіним. Він хоче укласти угоду. Якщо Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре. Затримка — це двоє людей, які ненавидять одне одного", — заявив Трамп, повторивши тезу про особисті стосунки лідерів як ключову проблему.
Трамп додав, що впевнений у можливості укласти угоду після розмов зі сторонами:
"Я все своє життя укладаю угоди, я знаю все про угоди, я все своє життя говорю з людьми. Я можу сказати, що ці дві людини втомилися від війни".
- Нагадаємо, 8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Україну та результати візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.
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