Головна увага під час візиту до Канади - захист неба України та підготовка до зими, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув із першою леді Оленою Зеленською до Канади.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Мета візиту

"Заплановані важливі зустрічі та домовленості, які визначатимуть нашу співпрацю і закріплять уже давно стратегічний рівень відносин на роки вперед. Зустрінуся з Премʼєр-міністром Марком Карні. Головна увага – підтримці України у захисті неба та підготовці до зими. Будемо говорити про те, як посилити нашу стійкість, підтримати людей і забезпечити Україні необхідні можливості для захисту", - зазначив президент.

Водночас у першої леді у плані зустріч із меценатами, які допомагають Україні. Також візит до аналогів українських Шкіл Супергероїв у Канаді.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір дорогою до Канади.

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