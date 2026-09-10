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Новини Відео Візит Зеленського до Канади
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Головна увага під час візиту до Канади - захист неба України та підготовка до зими, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський прибув із першою леді Оленою Зеленською до Канади.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Мета візиту

"Заплановані важливі зустрічі та домовленості, які визначатимуть нашу співпрацю і закріплять уже давно стратегічний рівень відносин на роки вперед. Зустрінуся з Премʼєр-міністром Марком Карні. Головна увага – підтримці України у захисті неба та підготовці до зими. Будемо говорити про те, як посилити нашу стійкість, підтримати людей і забезпечити Україні необхідні можливості для захисту", - зазначив президент.

Водночас у першої леді у плані зустріч із меценатами, які допомагають Україні. Також візит до аналогів українських Шкіл Супергероїв у Канаді.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір дорогою до Канади.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26955) Канада (1878)
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Топ коментарі
+17
До зими готуєшся в Канаді? Скліьки в дронах коштує поїздка?
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10.09.2026 09:47 Відповісти
+10
Як задовбав цей блазень.
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10.09.2026 09:52 Відповісти
+10
Головне у Зе - написати план і нарізати всім задачі. Правда грошей немає на ці його "програми", міндічі крадуть їх ще тоді, коли вони в повітрі і не приземлилися в Україні, але то таке. Йому головне перекласти вину на когось. План закрити небо був? Був. Поручили мерам і власникам підприємівств? Поручили. Не захистили, не зробили ракети і РЕБи? То винні вони, а Вован мушкітьор.
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10.09.2026 09:54 Відповісти

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