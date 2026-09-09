Носії "Калібрів", нафтотермінал та інші об’єкти уражено в Новоросійську. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський повідомив про ураження військово-морської бази РФ у Новоросійську, де уражені військові об’єкти, кораблі та носії "Калібрів"

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Відповідаємо Росії на її щоденні терористичні удари – ефективно і фактично по всій географії. За цю добу є результати у Новоросійську в Краснодарському регіоні.

Уражено військово-морську базу: термінал, що задіяний у відвантаженні нафти, обʼєкти військової гавані, військові кораблі, носії "калібрів". Дякую воїнам СБУ, СБС, ВМС ЗСУ, ГУР, ДПСУ за влучність. Дякую кожному, хто розвиває потенціал наших далекобійних санкцій, щоб російська війна все більше відчувалася там, звідки вона прийшла", - зазначив він.

Уражені цілі

За даними СБУ, було зафіксовано:

Ураження військово-морської бази "Новороссийск" та об’єктів військової гавані;

Ураження низки кораблів Чорноморського флоту рф, які є носіями крилатих ракет "Калібр";

Ураження об’єктів зберігання мазуту;

Ураження інфраструктури термінала "Шесхаріс", яка використовується для відвантаження нафти.

"На території військово-морської бази та мазутного термінала зафіксовано пожежі. Також підтверджено вибухи в районах базування кораблів", - додали там.

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