У Новоросійську після атаки дронів палає мазутний термінал та низка підприємств. ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти середи, 9 вересня, російський Новоросійськ зазнав дронової атаки.

Про це повідомив мер міста Андрій Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштабна пожежа на кількох підприємствах

За даними телеграм-каналу ASTRA, у місті спалахнула масштабна пожежа.

Згодом очільник російського міста підтвердив, що у Новоросійську пожежі на території кількох підприємств, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Зокрема, як свідчить OSINT-аналіз ASTRA, палає мазутний термінал у Новоросійську після нічних українських ударів.

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Горить один із найбільших мазутних терміналів РФ

ТОВ "Новоросійський мазутний термінал" - одне з провідних підприємств Новоросійського транспортного вузла, входить до складу Новоросійського морського торговельного порту - найбільшого в Росії.

Також у місті вночі оголошували ракетну небезпеку. Наразі вибухів вже не чути, втім видно дим у кількох місцях.





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