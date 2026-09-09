У Новоросійську після атаки дронів палає мазутний термінал та низка підприємств. ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти середи, 9 вересня, російський Новоросійськ зазнав дронової атаки.
Про це повідомив мер міста Андрій Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
Масштабна пожежа на кількох підприємствах
За даними телеграм-каналу ASTRA, у місті спалахнула масштабна пожежа.
Згодом очільник російського міста підтвердив, що у Новоросійську пожежі на території кількох підприємств, за попередньою інформацією, постраждалих немає.
Зокрема, як свідчить OSINT-аналіз ASTRA, палає мазутний термінал у Новоросійську після нічних українських ударів.
Горить один із найбільших мазутних терміналів РФ
ТОВ "Новоросійський мазутний термінал" - одне з провідних підприємств Новоросійського транспортного вузла, входить до складу Новоросійського морського торговельного порту - найбільшого в Росії.
Також у місті вночі оголошували ракетну небезпеку. Наразі вибухів вже не чути, втім видно дим у кількох місцях.
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