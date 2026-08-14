Термінал "Шесхаріс" у Новоросійську знову зупинив експорт нафти після атаки БпЛА,- Reuters

Експорт сирої нафти з російського терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську повністю призупинився після атаки безпілотників.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Параліч головної нафтової артерії РФ в Чорному морі

Зазначається, що термінал "Шесхаріс", який обробляє близько 700 000 барелів сирої нафти на добу, є основним об’єктом експорту нафти РФ у Чорному морі.

Через портову інфраструктуру Новоросійська експортують російську нафту марки Urals, казахстанську KEBCO та Siberian Light.

Вранці 14 серпня через атаку безпілотників танкер, який мав завантажуватися в Новоросійську, був змушений терміново вийти у відкрите море.

За словами джерела, обізнаного із ситуацією, через пошкодження та перебій у роботі об’єкта резервуари переповнилися, унаслідок чого термінал припинив прийом сировини.

Reuters зазначає, що у липні відвантаження сирої нафти з Новоросійська досягло майже 1 млн барелів на добу. У червній цей показник становив близько 800 тис. барелів на добу.

Зупинка роботи терміналу посилює тиск на російську енергетичну інфраструктуру, яка протягом останніх місяців зазнає регулярних атак, додає агентство.

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Що передувало?

12 серпня Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ, ГУР МО, ДПСУ, ВМС ЗСУ та іншими складовими Сил оборони України провели комбіновану спецоперацію проти військово-морської бази "Новоросійськ" та об’єктів портової інфраструктури у Краснодарському краї РФ.

У результаті комбінованого удару із застосуванням українських безпілотників, реактивних дронів "Паляниця", крилатих ракет "Нептун" та ударних систем із морських платформ підтверджено ураження чтирьох військових кораблів та інші об'єкти.

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