Термінал "Шесхаріс" у Новоросійську знову зупинив експорт нафти після атаки БпЛА,- Reuters
Експорт сирої нафти з російського терміналу "Шесхаріс" у Новоросійську повністю призупинився після атаки безпілотників.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Параліч головної нафтової артерії РФ в Чорному морі
Зазначається, що термінал "Шесхаріс", який обробляє близько 700 000 барелів сирої нафти на добу, є основним об’єктом експорту нафти РФ у Чорному морі.
Через портову інфраструктуру Новоросійська експортують російську нафту марки Urals, казахстанську KEBCO та Siberian Light.
Вранці 14 серпня через атаку безпілотників танкер, який мав завантажуватися в Новоросійську, був змушений терміново вийти у відкрите море.
За словами джерела, обізнаного із ситуацією, через пошкодження та перебій у роботі об’єкта резервуари переповнилися, унаслідок чого термінал припинив прийом сировини.
Reuters зазначає, що у липні відвантаження сирої нафти з Новоросійська досягло майже 1 млн барелів на добу. У червній цей показник становив близько 800 тис. барелів на добу.
Зупинка роботи терміналу посилює тиск на російську енергетичну інфраструктуру, яка протягом останніх місяців зазнає регулярних атак, додає агентство.
Що передувало?
12 серпня Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ, ГУР МО, ДПСУ, ВМС ЗСУ та іншими складовими Сил оборони України провели комбіновану спецоперацію проти військово-морської бази "Новоросійськ" та об’єктів портової інфраструктури у Краснодарському краї РФ.
У результаті комбінованого удару із застосуванням українських безпілотників, реактивних дронів "Паляниця", крилатих ракет "Нептун" та ударних систем із морських платформ підтверджено ураження чтирьох військових кораблів та інші об'єкти.
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