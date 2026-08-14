Терминал "Шесхарис" в Новороссийске вновь приостановил экспорт нефти после атаки БПЛА, - Reuters

Экспорт сырой нефти с российского терминала "Шесхарис" в Новороссийске полностью приостановился после атаки беспилотников.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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Паралич главной нефтяной артерии РФ в Черном море

Отмечается, что терминал "Шесхарис", который обрабатывает около 700 000 баррелей сырой нефти в сутки, является основным объектом экспорта нефти РФ в Черном море.

Через портовую инфраструктуру Новороссийска экспортируют российскую нефть марки Urals, казахстанскую KEBCO и Siberian Light.

Утром 14 августа из-за атаки беспилотников танкер, который должен был загружаться в Новороссийске, был вынужден срочно выйти в открытое море.

По словам источника, знакомого с ситуацией, из-за повреждений и перебоев в работе объекта резервуары переполнились, в результате чего терминал прекратил прием сырья.

Reuters отмечает, что в июле отгрузка сырой нефти из Новороссийска достигла почти 1 млн баррелей в сутки. В июне этот показатель составлял около 800 тыс. баррелей в сутки.

Остановка работы терминала усиливает давление на российскую энергетическую инфраструктуру, которая в течение последних месяцев подвергается регулярным атакам, добавляет агентство.

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Что предшествовало?

12 августа Служба безопасности Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ, ГУР МО, ГПСУ, ВМС ВСУ и другими подразделениями Сил обороны Украины провели комбинированную спецоперацию против военно-морской базы "Новороссийск" и объектов портовой инфраструктуры в Краснодарском крае РФ.

В результате комбинированного удара с применением украинских беспилотников, реактивных дронов "Паляница", крылатых ракет "Нептун" и ударных систем с морских платформ подтверждено поражение четырех военных кораблей и других объектов.

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