Дрони атакували Рязань: спалахнула пожежа на НПЗ, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Безпілотники атакували Рязанську область РФ. Після атаки горить НПЗ у Рязані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Exilenova+.

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Перші деталі

Мешканці Рязані скаржаться на вибухи та повідомляють про пожежу у районі місцевого НПЗ.





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Що каже місцева влада?

Як повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков, пожежа спалахнула на підприємстві в Рязанській області після атаки ЗСУ. Більше деталей він не наводить.

Рязанський нафтопереробний завод входить до структури ПАТ "Роснефть". Це одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Росії, його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, скраплені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.

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