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Дроны атаковали Рязань: на НПЗ произошел пожар, - СМИ. ВИДЕО
Беспилотники атаковали Рязанскую область РФ. После атаки горит НПЗ в Рязани.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.
Первые подробности
Жители Рязани жалуются на взрывы и сообщают о пожаре в районе местного НПЗ.
Что говорят местные власти?
Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, пожар вспыхнул на предприятии в Рязанской области после атаки ВСУ. Более подробной информации он не приводит.
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А ерзя шмарклі витірає.
Мокшанин плаче в закутку,
Качапчик з переляку чеше репу і дупу.