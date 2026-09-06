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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дроны атаковали Рязань: на НПЗ произошел пожар, - СМИ. ВИДЕО

Беспилотники атаковали Рязанскую область РФ. После атаки горит НПЗ в Рязани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.

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Первые подробности

Жители Рязани жалуются на взрывы и сообщают о пожаре в районе местного НПЗ.

горит НПЗ в Рязани
горит НПЗ в Рязани

Читайте на "Цензор.НЕТ": В РФ остановили работу двух крупных нефтеперерабатывающих предприятий после ударов, - Генштаб

Что говорят местные власти?

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, пожар вспыхнул на предприятии в Рязанской области после атаки ВСУ. Более подробной информации он не приводит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поражен Киришский НПЗ, место запуска вражеских БПЛА и аэродром "Ейск", - Генштаб

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НПЗ (681) Рязань (37) Удары по РФ (1242)
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Топ комментарии
+16
Это вечный огонь в память о подохших в Украине рязанских десантниках акцентируем внимание на слове ВЕЧНЫЙ.
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06.09.2026 09:06 Ответить
+12
Горить Ерзянь, палає
А ерзя шмарклі витірає.
Мокшанин плаче в закутку,
Качапчик з переляку чеше репу і дупу.
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06.09.2026 09:10 Ответить
+5
Віткоф і Кушнер з хати - дискотека продовжується.
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06.09.2026 09:37 Ответить

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