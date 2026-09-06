Дроны атаковали Рязань: на НПЗ произошел пожар, - СМИ. ВИДЕО

Беспилотники атаковали Рязанскую область РФ. После атаки горит НПЗ в Рязани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+.

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Первые подробности

Жители Рязани жалуются на взрывы и сообщают о пожаре в районе местного НПЗ.





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Что говорят местные власти?

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, пожар вспыхнул на предприятии в Рязанской области после атаки ВСУ. Более подробной информации он не приводит.

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