Пострадали Киришский НПЗ, место запуска вражеских БПЛА и аэродром "Ейск", - Генштаб

В ночь на 30 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Так, в Киришах Ленинградской области РФ был поражен нефтеперерабатывающий завод "Киришский", что привело к возгоранию на территории предприятия.

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Что известно о пораженном объекте?

"Киришский" НПЗ ("Киришинефтеоргсинтез", КИНЕФ) - второй по мощности нефтеперерабатывающий завод РФ и крупнейший на Северо-Западе страны, расположенный в Ленинградской области. Мощность предприятия составляет около 20 млн тонн нефти в год. Завод производит моторные топлива, авиационное топливо, дизельное топливо и другую нефтепродукцию. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Другие повреждения

Также в Миллерово Ростовской области РФ поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ейске Краснодарского края РФ поражен аэродром "Ейск", с последующим пожаром на территории объекта.

Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

"Работа по ключевым объектам противника продолжается", - отмечают в Генштабе.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что дроны атаковали Ленинградскую область: вероятно, горит один из крупнейших НПЗ РФ — "Киришинефтеоргсинтез".

Также отмечалось, что беспилотники атаковали военный аэродром в городе Ейск Краснодарского края.

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