Пострадали Киришский НПЗ, место запуска вражеских БПЛА и аэродром "Ейск", - Генштаб
В ночь на 30 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных объектов противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Так, в Киришах Ленинградской области РФ был поражен нефтеперерабатывающий завод "Киришский", что привело к возгоранию на территории предприятия.
Что известно о пораженном объекте?
"Киришский" НПЗ ("Киришинефтеоргсинтез", КИНЕФ) - второй по мощности нефтеперерабатывающий завод РФ и крупнейший на Северо-Западе страны, расположенный в Ленинградской области. Мощность предприятия составляет около 20 млн тонн нефти в год. Завод производит моторные топлива, авиационное топливо, дизельное топливо и другую нефтепродукцию. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.
Другие повреждения
- Также в Миллерово Ростовской области РФ поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА. Зафиксирован пожар.
- Кроме того, в Ейске Краснодарского края РФ поражен аэродром "Ейск", с последующим пожаром на территории объекта.
Масштаб нанесенного ущерба уточняется.
"Работа по ключевым объектам противника продолжается", - отмечают в Генштабе.
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