Дроны атаковали Ленинградскую область: вероятно, горит один из крупнейших НПЗ РФ - "Киришинефтеоргсинтез"
В Ленинградской области, вероятно, горит НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" после атаки с использованием дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на очевидцев пишет ASTRA.
Первые подробности
Очевидцы публикуют кадры с масштабным пожаром, как утверждается, на нефтеперерабатывающем заводе в Киришах. Видеозапись ASTRA не подтверждена.
В ночь на 29 августа жители Ленинградской области публиковали кадры массированной атаки БПЛА, губернатор сообщил, что в результате ударов БПЛА произошло возгорание в промзоне города Кириши.
Что известно об объекте?
"Киришинефтеоргсинтез" — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Ранее завод неоднократно подвергался атакам и после ударов 5 мая приостановил отгрузку нефтепродуктов.
Более подробной информации и официального подтверждения на данный момент нет.
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