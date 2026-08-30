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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Дроны атаковали Ленинградскую область: вероятно, горит один из крупнейших НПЗ РФ - "Киришинефтеоргсинтез"

В Ленинградской области, вероятно, горит НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" после атаки с использованием дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на очевидцев пишет ASTRA.

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Первые подробности

Очевидцы публикуют кадры с масштабным пожаром, как утверждается, на нефтеперерабатывающем заводе в Киришах. Видеозапись ASTRA не подтверждена.

В ночь на 29 августа жители Ленинградской области публиковали кадры массированной атаки БПЛА, губернатор сообщил, что в результате ударов БПЛА произошло возгорание в промзоне города Кириши.

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Что известно об объекте?

"Киришинефтеоргсинтез" — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. Ранее завод неоднократно подвергался атакам и после ударов 5 мая приостановил отгрузку нефтепродуктов.

Более подробной информации и официального подтверждения на данный момент нет.

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Ленинградская область (59) НПЗ (673) Удары по РФ (1230)
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