Отдельные составляющие экспорта из РФ сократились на 80% за август, - Зеленский

Президент Зеленский заслушал доклад руководителя ГУР Минобороны Олега Иващенко, в частности о результатах ударов Сил обороны по объектам на территории России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Наша военная разведка фиксирует, что, согласно внутренним российским документам, только за этот месяц отдельные составляющие экспорта из страны-агрессора уже сократились на 80%. Это ощутимые потери российского федерального бюджета, а также региональных бюджетов, которые и так находились на грани банкротства", — отметил президент.

По словам Зеленского, в России признают, что корабли ее Черноморского флота фактически заблокированы в Новороссийске благодаря ударам Украины и не способны действовать в море.

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"Выхода из такой ситуации российское руководство не находит. Поскольку российский флот не в состоянии обеспечить конвои для торгового и теневого флота, заходящего в соответствующие порты, среди рассматриваемых решений — оснащение гражданских судов стрелковым оружием, средствами РЭБ и военным персоналом. Мы подготовим соответствующие меры реагирования на такую милитаризацию судоходства со стороны России", — подчеркнул он.

Эффективность ударов Украины

"Военная разведка подтверждает высокую эффективность наших точечных ударов, в частности по российским военным производствам и по объектам нефтяной отрасли. По имеющимся у нас данным, основанным на информации самой российской стороны, после ряда наших ударов на большом расстоянии против предприятия "Комбинат "Каменский"" в Ростовской области россияне потеряли значительную часть своих производственных мощностей по выпуску твердотопливных двигателей для ракет. Мы продолжим эту работу на большом расстоянии", — отметил президент.

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Производство баллистических ракет

По словам Зеленского, Украина располагает обновленными данными о производстве Россией баллистических ракет и планах по расширению этого производства.

"Будем противодействовать, и важно, чтобы была соответствующая санкционная поддержка в основных мировых юрисдикциях. Все поставки компонентов, оборудования и станков, которые Россия использует для производства ракет, должны быть полностью заблокированы. И это ответственность, в частности, и партнеров: без иностранных компонентов россияне не способны реализовать ни один из пунктов своей ракетной программы", — подчеркнул глава государства.

Удары по НПЗ

ГУР располагает доказательствами остановки работы одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Кстове Нижегородской области, который ежегодно перерабатывал 17 миллионов тонн нефти, а также других нефтеперерабатывающих предприятий

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