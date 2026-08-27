Киев готов укреплять безопасность Молдовы и Румынии, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помогать Молдове и Румынии укреплять потенциал в сфере безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду и президентом Румынии Никушором Даном.
Украина готова к совместным шагам в сфере безопасности
По словам Зеленского, лидеры трех стран уже знают детали будущего сотрудничества. Он подчеркнул, что совместные шаги должны дать конкретные результаты.
Отдельно президент отметил важность развития сотрудничества в сфере логистики и энергетики. По его словам, это особенно важно на фоне попыток России заблокировать украинские порты и морскую торговлю.
"Мы с Молдовой и Румынией и в логистике, и в энергетике, и во многих других сферах — естественные союзники", — сказал Зеленский.
Киев и Кишинев координируют движение в ЕС
Президент также сообщил, что Украина и Молдова координируют свои действия в вопросе европейской интеграции.
По словам Зеленского, обе страны преследуют общую цель – стать полноправными членами Европейского Союза.
Напомним, 27 августа Зеленский прибыл в Кишинев для участия в праздновании Дня независимости Молдовы. В ходе визита он встретился с Майей Санду.
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