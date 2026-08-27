Киев готов укреплять безопасность Молдовы и Румынии, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помогать Молдове и Румынии укреплять потенциал в сфере безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду и президентом Румынии Никушором Даном.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина готова к совместным шагам в сфере безопасности

По словам Зеленского, лидеры трех стран уже знают детали будущего сотрудничества. Он подчеркнул, что совместные шаги должны дать конкретные результаты.

Отдельно президент отметил важность развития сотрудничества в сфере логистики и энергетики. По его словам, это особенно важно на фоне попыток России заблокировать украинские порты и морскую торговлю.

"Мы с Молдовой и Румынией и в логистике, и в энергетике, и во многих других сферах — естественные союзники", — сказал Зеленский.

Читайте также: Для остановки России нужны дополнительные системы ПВО и защита от баллистики, — Зеленский. ФОТОрепортаж

Киев и Кишинев координируют движение в ЕС

Президент также сообщил, что Украина и Молдова координируют свои действия в вопросе европейской интеграции.

По словам Зеленского, обе страны преследуют общую цель – стать полноправными членами Европейского Союза.

Напомним, 27 августа Зеленский прибыл в Кишинев для участия в праздновании Дня независимости Молдовы. В ходе визита он встретился с Майей Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские дроны нарушили воздушное пространство Молдовы в День независимости: Санду назвала это запугиванием