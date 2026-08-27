Зеленский отправился на День независимости Молдовы: запланирована встреча с Санду и Никушором Даном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Кишинев на празднование Дня независимости Молдовы.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ.

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В Кишиневе запланированы двусторонние и трехсторонние встречи

В ходе визита Зеленский проведет двустороннюю встречу с президентом Молдовы Маей Санду.

После этого запланирована трехсторонняя встреча. В ней также примет участие президент Румынии Никушор Дан.

Ранее Мая Санду пригласила Владимира Зеленского и Никушора Дана в Кишинев 27 августа на празднование Дня независимости Молдовы.

Там запланирована масштабная официальная программа, которая будет включать концерт и военный парад.

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Молдова отмечает 35 лет независимости

27 августа исполняется ровно 35 лет со дня, когда парламент Молдовы принял Декларацию о независимости.

За это время страна прошла сложный путь от бывшей советской республики до государства-кандидата на вступление в Евросоюз.

В то же время Молдова до сих пор не контролирует часть своей территории, а в Приднестровье остаются российские войска.

К слову, в ночь на 27 августа во время российской воздушной атаки на Украину пять беспилотников нарушили воздушное пространство Молдовы.

Санду назвала это запугиванием.

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