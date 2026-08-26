Усиление обороны Запорожья и Донетчины: Зеленский провел совещание по вопросам безопасности с военным командованием
В среду, 26 августа, президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам безопасности, посвященное обстановке на фронте и оборонительным операциям на ключевых направлениях.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
Кто принял участие в совещании
В совещании приняли участие Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, командующий ДШВ Олег Апостол, командующий СБС Роберт Бровди, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, командир 1-го корпуса НГУ "Азов" Денис Прокопенко и начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Усиление обороны Запорожья и области
По словам Зеленского, основное внимание было уделено реальному положению дел на передовой, тому, что необходимо для повышения эффективности бойцов, а также ситуации в Запорожье. В частности, президент поручил усилить защиту города и области, тех направлений, от которых зависят и другие города и громады.
Решения по обороне Донецкой области
"Усиливаем также эффективность обороны Донецкой области. Будут созданы две группировки, которыми будут командовать Андрей Билецкий и Денис Прокопенко", — добавил глава государства.
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