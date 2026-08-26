Вновь сформированные группировки войск Прокопенко и Билецкого будут находиться в полной синхронизации с СБС, - Мадяр

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди прокомментировал создание двух новых группировок войск в Донецкой области, которые возглавят Герои Украины Денис Прокопенко и Андрей Билецкий.

Об этом командующий СБС написал в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция Мадяра

Мадяр назвал создание новых группировок проявлением концепции "Smart War" - сетецентрической войны с максимально короткой цепочкой взаимодействия между разведкой и ударными подразделениями, в частности группировкой СБС.

"Тотальная синхронизация с группировкой СБС, кратчайшая цепочка "Сенсор-Стрелок". Черви, зажмите глаза. Мы устоим. Москва падет", - написал командующий.

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Напомним о самих группировках

Президент Владимир Зеленский сообщил, что позиции Украины в Донецкой области будут укреплены благодаря двум обновленным группировкам, командующими которых стали Прокопенко и Билецкий. В тот же день президент наградил Билецкого Золотой Звездой Героя.

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