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Новости Боевіе действия на Запорожье Донетчина
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Позиции в Донецкой области усилят двумя обновленными группировками. Командующие - Прокопенко и Билецкий, - Зеленский

Украина укрепит позиции в Донецкой области: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, Генштабом и министром обороны Хмарой определили порядок дальнейших действий. 

Об этом он сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Во-первых: будут укреплены наши позиции в Донецкой области благодаря двум обновленным группировкам. Командующими станут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий. Сегодня я наградил Андрея Золотой Звездой Героя.

Был доклад командующего ДШВ Вооруженных Сил Украины генерала Апостола. Спасибо тебе, Олег, за значительную силу ДШВ, горжусь каждым воином", — отметил он.

Также Зеленский пообщался с командирами на Запорожском направлении.

"Будет больше необходимых средств. Это касается НРК — нужны решения, чтобы было больше производства и больше закупок. Будут приняты решения и относительно более системного подхода к мидлстрайкам. Мы согласовали с министром и с Главнокомандующим необходимые кадровые решения. Это важно", — добавил он.

Смотрите: Зеленский и Драпатый прибыли на Александровское направление: обсудили обеспечение и усиление. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (25650) Донецкая область (13079)
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Топ комментарии
+23
чого ти туди приперся 🤡 ?!!! Шо ти там забув, мерзотне створіння !!!...
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26.08.2026 15:48 Ответить
+17
Зашийте рота гівнюку.
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26.08.2026 15:48 Ответить
+15
Це справа Драпатого та ГенШтабу посилювати напрямки !

В Другу Світову це у британців визначав Монтгомері , а не Черчиль!

До чого тут Торчіль?
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26.08.2026 16:05 Ответить

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