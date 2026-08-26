Позиции в Донецкой области усилят двумя обновленными группировками. Командующие - Прокопенко и Билецкий, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский совместно с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым, Генштабом и министром обороны Хмарой определили порядок дальнейших действий.

Об этом он сообщил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Во-первых: будут укреплены наши позиции в Донецкой области благодаря двум обновленным группировкам. Командующими станут Герой Украины Денис Прокопенко и Герой Украины Андрей Билецкий. Сегодня я наградил Андрея Золотой Звездой Героя.



Был доклад командующего ДШВ Вооруженных Сил Украины генерала Апостола. Спасибо тебе, Олег, за значительную силу ДШВ, горжусь каждым воином", — отметил он.

Также Зеленский пообщался с командирами на Запорожском направлении.

"Будет больше необходимых средств. Это касается НРК — нужны решения, чтобы было больше производства и больше закупок. Будут приняты решения и относительно более системного подхода к мидлстрайкам. Мы согласовали с министром и с Главнокомандующим необходимые кадровые решения. Это важно", — добавил он.

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