УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12172 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на Запорізькому напрямку Ситуація на Донеччині
4 054 29

Позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупованнями. Командувачі - Прокопенко та Білецький, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, Генштабом та міністром оборони Хмарою визначили порядок подальших кроків. 

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Перше: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупуванням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія Золотою Зіркою Героя.

Була доповідь командувача ДШВ Збройних Сил України генерала Апостола. Дякую тобі, Олеже, за значну силу ДШВ, пишаюсь кожним воїном", - зазначив він.

Також Зеленський поспілкувався із командирами на Запорізькому напрямку.

"Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК – потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з Головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо", - додав він.

Дивіться: Зеленський та Драпатий прибули на Олександрівський напрямок: Обговорили забезпечення та посилення. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (26801) Донецька область (11716)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
чого ти туди приперся 🤡 ?!!! Шо ти там забув, мерзотне створіння !!!...
показати весь коментар
26.08.2026 15:48 Відповісти
+9
Це справа Драпатого та ГенШтабу посилювати напрямки !

В Другу Світову це у британців визначав Монтгомері , а не Черчиль!

До чого тут Торчіль?
показати весь коментар
26.08.2026 16:05 Відповісти
+8
Це все добре, що з захистом від кабів цих угрупувань?
показати весь коментар
26.08.2026 15:42 Відповісти

Завантаження...

 
 