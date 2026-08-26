Позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупованнями. Командувачі - Прокопенко та Білецький, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, Генштабом та міністром оборони Хмарою визначили порядок подальших кроків.

Про це він повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Перше: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупуванням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія Золотою Зіркою Героя.



Була доповідь командувача ДШВ Збройних Сил України генерала Апостола. Дякую тобі, Олеже, за значну силу ДШВ, пишаюсь кожним воїном", - зазначив він.

Також Зеленський поспілкувався із командирами на Запорізькому напрямку.

"Буде більше необхідних засобів. Це стосується НРК – потрібні рішення, щоб було більше виробництва та більше закупівель. Будуть рішення і щодо більш системного підходу до мідлстрайків. Ми погодили з міністром, з Головкомом необхідні кадрові рішення. Це важливо", - додав він.

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