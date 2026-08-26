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Новостворені угруповання військ Прокопенка та Білецького будуть у тотальній синхронізації з СБС, - Мадяр
Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді прокоментував створення двох нових угруповань військ на Донеччині, які очолять Герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький.
Про це командувач СБС написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Реакція Мадяра
Мадяр назвав створення нових угруповань проявом концепції "Smart War" — мережецентричної війни з максимально коротким ланцюжком взаємодії між розвідкою й ударними підрозділами, зокрема угрупованням СБС.
"Тотальна синхронізація з Угрупованням СБС, найкоротший ланцюжок "Сенсор-Стрілець". Хробаки, мастіть очечо. Ми встоїмо. Москва ляже", — написав командувач.
Нагадаємо про самі угруповання
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що позиції України на Донеччині буде посилено завдяки двом оновленим угрупованням, командувачами яких стали Прокопенко та Білецький. Того ж дня президент нагородив Білецького Золотою Зіркою Героя.
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