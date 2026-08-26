Новостворені угруповання військ Прокопенка та Білецького будуть у тотальній синхронізації з СБС, - Мадяр

Командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді прокоментував створення двох нових угруповань військ на Донеччині, які очолять Герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький.

Про це командувач СБС написав у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Мадяра

Мадяр назвав створення нових угруповань проявом концепції "Smart War" — мережецентричної війни з максимально коротким ланцюжком взаємодії між розвідкою й ударними підрозділами, зокрема угрупованням СБС.

"Тотальна синхронізація з Угрупованням СБС, найкоротший ланцюжок "Сенсор-Стрілець". Хробаки, мастіть очечо. Ми встоїмо. Москва ляже", — написав командувач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБС уразили завод ракетного палива, МіГ-29 та військову школу БпЛА "Архангел". ВIДЕО

Нагадаємо про самі угруповання

Президент Володимир Зеленський повідомив, що позиції України на Донеччині буде посилено завдяки двом оновленим угрупованням, командувачами яких стали Прокопенко та Білецький. Того ж дня президент нагородив Білецького Золотою Зіркою Героя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв Білецькому звання Героя України