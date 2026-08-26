Принудительную эвакуацию детей объявили в девяти селах Запорожского района

В девяти селах Запорожского района Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей.

Об этом говорится в выдержке из приказа главы Запорожской ОГА Ивана Федорова №49 от 21 августа, передает Цензор.НЕТ.

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Где объявлена эвакуация?

Как отмечается, принудительную эвакуацию детей будут проводить из двух громад — Беленковской и Комышуваской.

с территории возможных боевых действий — из сел Беленькое, Беленькое Первое и Лысогорка в Беленьковской громаде;

с территории активных боевых действий — из сел Новотроицкое, Голубое, Веселое, Желтая Круча, Новорозовка и Славное в Камышеваской общине.

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Меры безопасности

"Обязательную эвакуацию детей в принудительном порядке провести в течение 30 суток. С учетом оперативной обстановки и соблюдения мер безопасности сборный пункт эвакуации не создавать", — говорится в документе.

Сообщается, что сбор детей с их родителями (одним из родителей), другими членами семьи, родственниками или другими законными представителями ребенка либо, с их согласия, без сопровождения или с другими лицами, должен осуществляться по местам проживания детей с последующим их перемещением в транзитный центр Запорожской области.

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