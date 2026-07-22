Из-за атак РФ в Запорожье фиксируется отток населения, - ОВА
В Запорожье из-за усиления российских обстрелов отмечается отток населения, в частности семей с детьми.
Об этом говорится в заявлении главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, озвученном в телеэфире, сообщает Цензор.НЕТ.
Люди уезжают из-за постоянных атак
По словам Федорова, в течение прошлого месяца "Укрзализныця" эвакуировала из Запорожья в более безопасные регионы 90 человек. Также из прифронтовых громад за этот период эвакуировали еще 80 человек.
"Отток населения наблюдается", — отметил он.
Глава области пояснил, что жители, у которых есть такая возможность, пытаются временно уехать в более безопасные места, чтобы переждать атаки.
Меньше детей пойдет в школу
По предварительным оценкам, в этом году количество школьников будет примерно на 5% меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что часть семей уезжает из региона.
"Те жители, у которых есть возможность переждать вражеские атаки в более безопасном регионе, выбирают именно это. Это видно по количеству детей, которые хотят поступить в школу 1 сентября. Это менее 5%. То есть школьников будет на 5% меньше, чем в прошлом году. Динамика есть, она несущественная, но мы понимаем, почему так происходит", – добавил Федоров.
За сутки российские войска нанесли 979 ударов по 54 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 24 получили ранения.
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