Через атаки РФ у Запоріжжі фіксують відтік населення, - ОВА

У Запоріжжі через посилення російських обстрілів фіксують відтік населення, зокрема родин із дітьми.

Про це йдеться у заяві начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, озвученій в телеефірі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Люди виїжджають через постійні атаки

За словами Федорова, впродовж минулого місяця Укрзалізниця евакуювала із Запоріжжя до більш безпечних регіонів 90 людей. Також із прифронтових громад за цей період евакуювали ще 80 осіб.

"Відтік населення є", – зазначив він.

Очільник області пояснив, що мешканці, які мають можливість, намагаються тимчасово виїхати у безпечніші місця, щоб перечекати атаки.

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Менше дітей піде до школи

За попередніми оцінками, цього року кількість школярів буде приблизно на 5% меншою, ніж торік. Це пов’язано з тим, що частина родин виїжджає з регіону.

"Ті мешканці, які мають можливість перечекати ворожі атаки в більш безпечному регіоні, вони обирають це. Бачимо це по кількості дітей, які хочуть вступити до школи 1 вересня. Це менше ніж 5%. Тобто школярів буде менше ніж в минулому році на 5%. Динаміка є, вона не суттєва, але ми розуміємо, чому так відбувається", – додав Федоров.

Протягом доби російські війська завдали 979 ударів по 54 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів загинули три людини, ще 24 отримали поранення.

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