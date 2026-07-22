Проведено 29 обшуків, вилучено арсенал зброї та мільйони готівки: викрито злочинну групу в Запоріжжі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі правоохоронці викрили організовану злочинну групу, до якої входили 13 осіб, зокрема місцевий кримінальний авторитет.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, до поліції звернувся місцевий підприємець із повідомленням про крадіжку професійного холодильного обладнання зі складу на суму понад 1,7 мільйона гривень. Правоохоронці оперативно встановили осіб, причетних до злочину.

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Встановлено, що до складу організованої злочинної групи входили 13 осіб, серед яких місцевий кримінальний авторитет.



Було проведено 29 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, місцями їхньої роботи та у складських приміщеннях, де зберігалося викрадене майно.



Під час обшуків правоохоронці вилучили арсенал - пістолети, автомати, гранати, мисливські рушниці, значну кількість боєприпасів, а також понад 1,6 мільйона гривень та 200 тисяч доларів. Крім того, на одному зі складів поліцейські виявили та вилучили викрадене холодильне обладнання.

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Що загрожує

Наразі трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Досудове розслідування триває. Правоохоронці перевіряють причетність фігурантів до вчинення інших злочинів.

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