Продаж зброї вантажівками: Троє військових намагалися викрасти понад тонну вибухівки, - ДБР. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям, які намагалися продати великий арсенал зброї та вибухівку.

Про це інформує пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Схему було виявлено ще на етапі підготовки до реалізації та вчасно зупинено. Підозрюваних затримали під час завантаження озброєння у вантажівку.

"Під час затримання вилучено понад 700 боєприпасів, близько 1,2 тонни пластичної вибухової речовини та чотири одиниці протитанкового озброєння. Загальна вартість вилученого перевищує 2 млн грн.

Крім того, у межах досудового розслідування задокументовано ще один епізод збуту озброєння", - йдеться в повідомленні.

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Наразі трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм обрано запобіжні заходи: двом – тримання під вартою з можливістю внесення застави, третьому – цілодобовий домашній арешт.

Розслідування триває. У ДБР встановлюють походження вилученої зброї та інших осіб, які можуть бути причетні до її незаконного обігу.

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