Продаж зброї вантажівками: Троє військових намагалися викрасти понад тонну вибухівки, - ДБР. ФОТОрепортаж
Повідомлено про підозру трьом військовослужбовцям, які намагалися продати великий арсенал зброї та вибухівку.
Про це інформує пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Схему було виявлено ще на етапі підготовки до реалізації та вчасно зупинено. Підозрюваних затримали під час завантаження озброєння у вантажівку.
"Під час затримання вилучено понад 700 боєприпасів, близько 1,2 тонни пластичної вибухової речовини та чотири одиниці протитанкового озброєння. Загальна вартість вилученого перевищує 2 млн грн.
Крім того, у межах досудового розслідування задокументовано ще один епізод збуту озброєння", - йдеться в повідомленні.
Наразі трьом військовослужбовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами та вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Їм обрано запобіжні заходи: двом – тримання під вартою з можливістю внесення застави, третьому – цілодобовий домашній арешт.
Розслідування триває. У ДБР встановлюють походження вилученої зброї та інших осіб, які можуть бути причетні до її незаконного обігу.
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