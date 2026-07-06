Продажа оружия грузовиками: трое военных пытались похитить более тонны взрывчатки, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Трем военнослужащим, пытавшимся продать большой арсенал оружия и взрывчатки, предъявлено подозрение.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
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Схема была раскрыта еще на этапе подготовки к реализации и своевременно пресечена. Подозреваемых задержали во время погрузки вооружения в грузовик.
"В ходе задержания изъято более 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластикового взрывчатого вещества и четыре единицы противотанкового вооружения. Общая стоимость изъятого превышает 2 млн грн.
Кроме того, в рамках досудебного расследования задокументирован еще один эпизод сбыта вооружения", - говорится в сообщении.
В настоящее время трем военнослужащим сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами и взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Им избраны меры пресечения: двум – содержание под стражей с возможностью внесения залога, третьему – круглосуточный домашний арест.
Расследование продолжается. В ГБР устанавливают происхождение изъятого оружия и других лиц, которые могут быть причастны к его незаконному обороту.
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