Проведено 29 обысков, изъят арсенал оружия и миллионы наличными: раскрыта преступная группа в Запорожье, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожье правоохранители разоблачили организованную преступную группу, в которую входили 13 человек, в том числе - местный криминальный авторитет.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, в полицию обратился местный предприниматель с заявлением о краже профессионального холодильного оборудования со склада на сумму более 1,7 миллиона гривен. Правоохранители оперативно установили лиц, причастных к преступлению.

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Установлено, что в состав организованной преступной группы входили 13 человек, среди которых местный криминальный авторитет.



Было проведено 29 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, местам их работы и в складских помещениях, где хранилось похищенное имущество.



В ходе обысков правоохранители изъяли арсенал — пистолеты, автоматы, гранаты, охотничьи ружья, значительное количество боеприпасов, а также более 1,6 миллиона гривен и 200 тысяч долларов. Кроме того, на одном из складов полицейские обнаружили и изъяли похищенное холодильное оборудование.

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Что грозит

В настоящее время трем участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Досудебное расследование продолжается. Правоохранители проверяют причастность фигурантов к совершению других преступлений.

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