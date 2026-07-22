Проведено 29 обысков, изъят арсенал оружия и миллионы наличными: раскрыта преступная группа в Запорожье, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
В Запорожье правоохранители разоблачили организованную преступную группу, в которую входили 13 человек, в том числе - местный криминальный авторитет.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в полицию обратился местный предприниматель с заявлением о краже профессионального холодильного оборудования со склада на сумму более 1,7 миллиона гривен. Правоохранители оперативно установили лиц, причастных к преступлению.
Установлено, что в состав организованной преступной группы входили 13 человек, среди которых местный криминальный авторитет.
Было проведено 29 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, местам их работы и в складских помещениях, где хранилось похищенное имущество.
В ходе обысков правоохранители изъяли арсенал — пистолеты, автоматы, гранаты, охотничьи ружья, значительное количество боеприпасов, а также более 1,6 миллиона гривен и 200 тысяч долларов. Кроме того, на одном из складов полицейские обнаружили и изъяли похищенное холодильное оборудование.
Что грозит
В настоящее время трем участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в особо крупных размерах).
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается. Правоохранители проверяют причастность фигурантов к совершению других преступлений.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль