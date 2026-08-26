Трое человек ранены, в том числе - две 17-летние девушки, в результате атаки РФ на Запорожье

Сегодня, 26 августа, российские войска нанесли удар беспилотником по Запорожью, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

"Три человека, в том числе две несовершеннолетние девушки, ранены в результате вражеской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.

Ранения получили девушки 17 лет и 41-летний мужчина. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что российский беспилотник нанес удар по нежилому зданию. Также повреждены стоявшие рядом автомобили.

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Что предшествовало

Напомним, в ночь на 26 августа враг атаковал Запорожье. Удар был нанесен по складскому помещению, в результате чего возник пожар.

Также 25 августа российские войска атаковали БПЛА в Запорожье, в результате чего семь человек получили ранения, загорелась автостоянка.

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