Трое человек ранены, в том числе - две 17-летние девушки, в результате атаки РФ на Запорожье
Сегодня, 26 августа, российские войска нанесли удар беспилотником по Запорожью, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Три человека, в том числе две несовершеннолетние девушки, ранены в результате вражеской атаки на Запорожье", - говорится в сообщении.
Ранения получили девушки 17 лет и 41-летний мужчина. Им оказана вся необходимая медицинская помощь.
Отмечается, что российский беспилотник нанес удар по нежилому зданию. Также повреждены стоявшие рядом автомобили.
Что предшествовало
- Напомним, в ночь на 26 августа враг атаковал Запорожье. Удар был нанесен по складскому помещению, в результате чего возник пожар.
- Также 25 августа российские войска атаковали БПЛА в Запорожье, в результате чего семь человек получили ранения, загорелась автостоянка.
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