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Россияне атаковали комбайн в Запорожском районе: погиб человек, есть раненный (обновлено). ФОТОрепортаж

FPV-дрон попал в комбайн в Запорожском районе

Утром 15 августа российские военные атаковали с помощью FPV-дрона комбайн, который работал в поле во время уборки урожая в Запорожском районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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В результате атаки ранения получили двое мужчин в возрасте 30 и 32 лет.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Обновленная информация

Как позже сообщили в ГСЧС, в результате удара дроном погиб один человек, еще один - травмирован.

Днем, 15 августа, вражеские войска атаковали дроном сельскохозяйственную технику во время сбора урожая.

По предварительным данным, погиб 32-летний мужчина, а еще один мужчина получил травмы. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

В результате удара в поле горели комбайн, легковой автомобиль и пшеница. Спасатели потушили возгорание.

удар по комбайну
удар по комбайну
удар по комбайну
удар по комбайну
удар по комбайну

Что предшествовало?

Ночью 15 августа российские захватчики атаковали Запорожье беспилотниками. Попали по "Эпицентру" и промышленному предприятию.

Утром с помощью FPV-дронов нанесли удар по автомобилям в селе Украинка.

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Автор: 

Запорожье (3178) обстрел (34865) Запорожская область (4780) fvp-дрон (287) Запорожский район (782)
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