Россияне атаковали юг Украины: есть раненые, среди них ребенок

Российские войска в течение последних суток продолжали массированные атаки на южные области Украины. Под ударами оказались Херсонская, Николаевская, Одесская и Запорожская области. Есть раненые, среди них — ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Херсонской области ранены 28 человек

По информации главы ОГА Александра Прокудина, в период с 06:00 14 августа до 06:00 15 августа российские военные атаковали Херсон и более двух десятков населенных пунктов области с помощью авиации, дронов и артиллерии.

Под вражеским огнем оказались, в частности, Нововоронцовка, Берислав, Дарьевка, Белозерка, Золотая Балка, Дудчаны, Антоновка, Львово, Милово, Михайловка, Тягинка, Зеленовка, Садовое и другие населенные пункты.

Россияне наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены шесть многоэтажных домов и четыре частных дома.

Также зафиксированы повреждения супермаркета, административных зданий, магазина, аптеки, хозяйственной постройки, микроавтобуса, сельскохозяйственной техники, частных гаражей и автомобилей.

В результате российской агрессии ранения получили 28 человек, среди них один ребенок.

В Николаевской области пострадала женщина

В Николаевской области российские войска атаковали беспилотниками типа Shahed/"Гербера". В Шевченковской громаде пострадала 59-летняя женщина. Ее госпитализировали, по состоянию на утро она находилась в стабильном состоянии, сообщил и.о. начальника ОГА Георгий Решетников.

В Баштанском районе россияне восемь раз атаковали Снигуровскую громаду дронами типа "Молния". В Снигуровке поврежден склад фермерского хозяйства, два административных здания и автозаправочная станция. Пострадавших нет.

Кроме того, российские войска трижды атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Люди не пострадали.

В Одесской области возникли пожары

Российская атака вызвала пожары в Одесской области, сообщили в ГСЧС области.

В Одесском районе загорелось складское помещение для хранения зерна. В Белгород-Днестровском районе загорелась крыша здания гостиничного комплекса, а также сухая трава поблизости.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

К ликвидации последствий стихии были привлечены 58 спасателей и 14 единиц техники ГСЧС, а также семь сотрудников местной пожарной команды и две единицы техники.

В Запорожье за сутки зафиксировали 971 удар

В Запорожской области российские войска в течение суток нанесли 971 удар по 42 населенным пунктам, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

В результате атак по Запорожскому району ранения получили два человека.

Российские военные нанесли 11 авиаударов по Софиевке, Запасному, Новотроицкому, Орехову, Зализничному, Преображенке, Омельнику, Свободе и Червоной Кринице.

Еще 709 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковали Запорожье и ряд населенных пунктов области.

Кроме того, российские войска нанесли 251 артиллерийский удар по населенным пунктам Запорожской области.

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