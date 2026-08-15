Росіяни атакували південь України: є поранені, серед них дитина

Російські війська протягом минулої доби продовжували масовані атаки на південні області України. Під ударами перебували Херсонщина, Миколаївщина, Одещина та Запорізька область. Є поранені, серед них дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Херсонщині поранені 28 людей

За інформацією начальника ОВА Олександра Прокудіна, у період із 06:00 14 серпня до 06:00 15 серпня російські військові атакували Херсон та понад два десятки населених пунктів області авіацією, дронами й артилерією.

Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Нововоронцовка, Берислав, Дар’ївка, Білозерка, Золота Балка, Дудчани, Антонівка, Львове, Милове, Михайлівка, Тягинка, Зеленівка, Садове та інші населені пункти.

Росіяни били по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено шість багатоповерхівок і чотири приватні будинки.

Також зафіксовано пошкодження супермаркету, адміністративних будівель, магазину, аптеки, господарської споруди, мікроавтобуса, сільськогосподарської техніки, приватних гаражів та автомобілів.

Унаслідок російської агресії поранення дістали 28 людей, серед них одна дитина.

На Миколаївщині постраждала жінка

У Миколаївській області російські війська атакували безпілотниками типу Shahed/"Гербера". У Шевченківській громаді постраждала 59-річна жінка. Її госпіталізували, станом на ранок вона перебувала у стабільному стані, повідомив в.о. начальника ОВА Георгій Решетніков.

У Баштанському районі росіяни вісім разів атакували Снігурівську громаду дронами типу "Молнія". У Снігурівці пошкоджено склад фермерського господарства, дві адміністративні будівлі та автозаправну станцію. Постраждалих немає.

Крім того, російські війська тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Люди не постраждали.

На Одещині виникли пожежі

Російська атака спричинила пожежі в Одеській області, повідомили у ДСНС області.

В Одеському районі загорілося складське приміщення для зберігання зерна. У Білгород-Дністровському районі зайнявся дах будівлі готельного комплексу, а також суха трава поблизу.

Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

До ліквідації наслідків атаки залучили 58 рятувальників та 14 одиниць техніки ДСНС, а також сім працівників місцевої пожежної команди та дві одиниці техніки.

На Запоріжжі за добу зафіксували 971 удар

У Запорізькій області російські війська протягом доби завдали 971 удару по 42 населених пунктах, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атак по Запорізькому району поранення дістали двоє людей.

Російські військові здійснили 11 авіаударів по Софіївці, Запасному, Новотроїцькому, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Омельнику, Свободі та Червоній Криниці.

Ще 709 безпілотників різних модифікацій, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя та низку населених пунктів області.

Крім того, російські війська завдали 251 артилерійського удару по населених пунктах Запорізької області.

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