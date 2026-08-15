РФ атакувала Запоріжжя та область: дрон влучив у ТРЦ, троє людей поранені. ФОТОрепортаж

Вночі 15 серпня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Зранку fpv-дронами ударили по автівках у селі Українка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Російський дрон влучив у "Епіцентр" - спалахнула пожежа. Ще один БпЛА поцілив по території промислового підприємства.

















Троє людей поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район



Зранку росіяни fpv-дронами ударили по автівках у селі Українка.

Поранень дістав 65-річний чоловік, чий транспортний засіб рухався по одній із вулиць села.

Ще дві людини - чоловік 62 років та жінка 58 років - постраждали в авто неподалік залізничного переїзду.



Пораненим надається уся необхідна медична допомога.

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