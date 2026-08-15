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РФ атаковала Запорожье и область: дрон попал в ТРЦ, трое человек ранены. ФОТОрепортаж

Ночью 15 августа российские захватчики атаковали Запорожье с помощью беспилотников. Утром с помощью FPV-дронов был нанесен удар по автомобилям в селе Украинка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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Российский дрон попал в "Эпицентр" — вспыхнул пожар. Еще один БПЛА поразил территорию промышленного предприятия.

РФ нанесла удар по Запорожью и району: дрон попал в
РФ нанесла удар по Запорожью и району: дрон попал в
РФ нанесла удар по Запорожью и району: дрон попал в
РФ нанесла удар по Запорожью и району: дрон попал в
РФ нанесла удар по Запорожью и району: дрон попал в
РФ нанесла удар по Запорожью и району: дрон попал в
РФ нанесла удар по Запорожью и району: дрон попал в
РФ нанесла удар по Запорожью и району: дрон попал в

Трое человек ранены в результате вражеских атак на Запорожский район

Утром россияне с помощью FPV-дронов нанесли удар по автомобилям в селе Украинка.

Ранения получил 65-летний мужчина, чей автомобиль двигался по одной из улиц села.
Еще два человека — мужчина 62 лет и женщина 58 лет — пострадали в автомобиле недалеко от железнодорожного переезда.

Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Автор: 

Запорожье (3178) обстрел (34865) Запорожская область (4780) Запорожский район (782) Украинка (1)
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