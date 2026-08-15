РФ атаковала Запорожье и область: дрон попал в ТРЦ, трое человек ранены. ФОТОрепортаж
Ночью 15 августа российские захватчики атаковали Запорожье с помощью беспилотников. Утром с помощью FPV-дронов был нанесен удар по автомобилям в селе Украинка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.
Российский дрон попал в "Эпицентр" — вспыхнул пожар. Еще один БПЛА поразил территорию промышленного предприятия.
Трое человек ранены в результате вражеских атак на Запорожский район
Утром россияне с помощью FPV-дронов нанесли удар по автомобилям в селе Украинка.
Ранения получил 65-летний мужчина, чей автомобиль двигался по одной из улиц села.
Еще два человека — мужчина 62 лет и женщина 58 лет — пострадали в автомобиле недалеко от железнодорожного переезда.
Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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