РФ атаковала Запорожье и область: дрон попал в ТРЦ, трое человек ранены. ФОТОрепортаж

Ночью 15 августа российские захватчики атаковали Запорожье с помощью беспилотников. Утром с помощью FPV-дронов был нанесен удар по автомобилям в селе Украинка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Российский дрон попал в "Эпицентр" — вспыхнул пожар. Еще один БПЛА поразил территорию промышленного предприятия.

















Трое человек ранены в результате вражеских атак на Запорожский район



Утром россияне с помощью FPV-дронов нанесли удар по автомобилям в селе Украинка.

Ранения получил 65-летний мужчина, чей автомобиль двигался по одной из улиц села.

Еще два человека — мужчина 62 лет и женщина 58 лет — пострадали в автомобиле недалеко от железнодорожного переезда.



Раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщина и 5-летний ребенок пострадали в результате удара РФ по Запорожскому району