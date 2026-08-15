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Новини Фото Обстріли Запорізької області
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Росіяни атакували комбайн у Запорізькому районі: загинула людина, є поранений (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 15 серпня російські військові атакували fpv-дроном комбайн, який працював у полі під час збору врожаю в Запорізькому районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Унаслідок атаки поранення дістали двоє чоловіків віком 30 та 32 роки.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Оновлена інформація

Як пізніше повідомили в ДСНС, внаслідок удару дроном загинула одна людина, ще одна - травмована.

Вдень, 15 серпня, ворожі війська атакували дроном сільськогосподарську техніку під час збору врожаю.

За попередніми даними, загинув 32-річний чоловік, а ще один чоловік отримав травми. Йому надається уся необхідна медична допомога.

Внаслідок удару в полі горіли комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Рятувальники загасили загоряння.

удар по комбайну
удар по комбайну
удар по комбайну
удар по комбайну
удар по комбайну

Що передувало?

Вночі 15 серпня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Поцілили по "Епіцентру" та промисловому підприємству.

Зранку fpv-дронами ударили по автівках у селі Українка.

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Автор: 

Запоріжжя (2302) обстріл (36169) Запорізька область (5159) fpv-дрон (296) Запорізький район (787)
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