Росіяни атакували комбайн у Запорізькому районі: загинула людина, є поранений (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 15 серпня російські військові атакували fpv-дроном комбайн, який працював у полі під час збору врожаю в Запорізькому районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Унаслідок атаки поранення дістали двоє чоловіків віком 30 та 32 роки.

Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Оновлена інформація

Як пізніше повідомили в ДСНС, внаслідок удару дроном загинула одна людина, ще одна - травмована.

Вдень, 15 серпня, ворожі війська атакували дроном сільськогосподарську техніку під час збору врожаю.

За попередніми даними, загинув 32-річний чоловік, а ще один чоловік отримав травми. Йому надається уся необхідна медична допомога.

Внаслідок удару в полі горіли комбайн, легковий автомобіль та пшениця. Рятувальники загасили загоряння.











Що передувало?

Вночі 15 серпня російські загарбники атакували Запоріжжя безпілотниками. Поцілили по "Епіцентру" та промисловому підприємству.

Зранку fpv-дронами ударили по автівках у селі Українка.

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