Три людини, зокрема дві 17-річні дівчини, поранені внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

Сьогодні, 26 серпня, російські війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Три людини, в тому числі дві неповнолітніх дівчини, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Поранень дістали дівчата 17 років та 41-річний чоловік. Їм надана уся необхідна медична допомога.

Зазначається, що російський безпілотник ударив по нежитловій будівлі. Також пошкоджені автівки поруч.

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Що передувало

Нагадаємо, в ніч проти 26 серпня ворог атакував Запоріжжя. Удар завдано по складському приміщенню, унаслідок чого виникла пожежа.

Також 25 серпня російські війська атакували БпЛА Запоріжжя, унаслідок чого семеро людей дістали поранення, спалахнула автостоянка.

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