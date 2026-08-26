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Новини Обстріли Запоріжжя
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Три людини, зокрема дві 17-річні дівчини, поранені внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

Обстріл Запоріжжя

Сьогодні, 26 серпня, російські війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Три людини, в тому числі дві неповнолітніх дівчини, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Поранень дістали дівчата 17 років та 41-річний чоловік. Їм надана уся необхідна медична допомога.

Зазначається, що російський безпілотник ударив по нежитловій будівлі. Також пошкоджені автівки поруч.

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Що передувало

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