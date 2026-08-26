Три людини, зокрема дві 17-річні дівчини, поранені внаслідок атаки РФ на Запоріжжя
Сьогодні, 26 серпня, російські війська завдали удару безпілотником по Запоріжжю, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Три людини, в тому числі дві неповнолітніх дівчини, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.
Поранень дістали дівчата 17 років та 41-річний чоловік. Їм надана уся необхідна медична допомога.
Зазначається, що російський безпілотник ударив по нежитловій будівлі. Також пошкоджені автівки поруч.
Що передувало
- Нагадаємо, в ніч проти 26 серпня ворог атакував Запоріжжя. Удар завдано по складському приміщенню, унаслідок чого виникла пожежа.
- Також 25 серпня російські війська атакували БпЛА Запоріжжя, унаслідок чого семеро людей дістали поранення, спалахнула автостоянка.
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