Примусову евакуацію дітей оголосили у дев’яти селах Запорізького району

У дев’яти селах Запорізького району Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей.

Про це йдеться у витязі з наказу голови Запорізької ОВА Івана Федорова №49 від 21 серпня, передає Цензор.НЕТ.

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Де оголошено евакуацію?

Як зазначається, примусову евакуацію дітей проводитимуть із двох громад - Біленьківської та Комишуваської.

з території можливих бойових дій – із сіл Біленьке, Біленьке Перше та Лисогірка у Біленьківській громаді;

з території активних бойових дій – із сіл Новотроїцьке, Блакитне, Веселе, Жовта Круча, Новорозівка та Славне у Комишуваській громаді.

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Заходи безпеки

"Обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб дітей провести протягом 30 діб. 3 урахуванням оперативної обстановки та дотримання безпекових заходів збірний пункт евакуації не створювати", - йдеться в документі.

Повідомляється, що збір дітей з їхніми батьками (одним із батьків), іншими членами сім’ї, родичами чи іншими законними представниками дитини або, за їхньою згодою, без супроводу чи з іншими особами, має здійснюватися за місцями проживання дітей з подальшим їхнім переміщенням до транзитного центру Запорізької області.

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