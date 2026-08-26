Примусову евакуацію дітей оголосили у дев’яти селах Запорізького району
У дев’яти селах Запорізького району Запорізької області оголошено примусову евакуацію дітей.
Про це йдеться у витязі з наказу голови Запорізької ОВА Івана Федорова №49 від 21 серпня, передає Цензор.НЕТ.
Де оголошено евакуацію?
Як зазначається, примусову евакуацію дітей проводитимуть із двох громад - Біленьківської та Комишуваської.
- з території можливих бойових дій – із сіл Біленьке, Біленьке Перше та Лисогірка у Біленьківській громаді;
- з території активних бойових дій – із сіл Новотроїцьке, Блакитне, Веселе, Жовта Круча, Новорозівка та Славне у Комишуваській громаді.
Заходи безпеки
"Обов'язкову евакуацію у примусовий спосіб дітей провести протягом 30 діб. 3 урахуванням оперативної обстановки та дотримання безпекових заходів збірний пункт евакуації не створювати", - йдеться в документі.
Повідомляється, що збір дітей з їхніми батьками (одним із батьків), іншими членами сім’ї, родичами чи іншими законними представниками дитини або, за їхньою згодою, без супроводу чи з іншими особами, має здійснюватися за місцями проживання дітей з подальшим їхнім переміщенням до транзитного центру Запорізької області.
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