Посилення оборони Запоріжжя та Донеччини: Зеленський провів безпекову нараду з військовим командуванням

У середу, 26 серпня, президент Володимир Зеленський провів безпекову нараду щодо обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто взяв участь в нараді

У нараді взяли участь Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, командувач ДШВ Олег Апостол, командувач СБС Роберт Бровді, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Посилення оборони Запоріжжя та області

За словами Зеленського, головна увага була приділена реальному стану справ на передовій, що потрібно для підвищення ефективності воїнів, ситуації в Запоріжжі. Зокрема, президент доручив посилити захист міста і області, тих напрямків, від яких залежать і інші міста й громади.

Рішення щодо оборони Донеччини

"Посилюємо також ефективність оборони Донеччини. Будуть створені два угруповання, якими командуватимуть Андрій Білецький і Денис Прокопенко", - додав очільник держави.

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