Посилення оборони Запоріжжя та Донеччини: Зеленський провів безпекову нараду з військовим командуванням
У середу, 26 серпня, президент Володимир Зеленський провів безпекову нараду щодо обстановки на фронті та оборонних операцій на ключових напрямках.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Хто взяв участь в нараді
У нараді взяли участь Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, командувач ДШВ Олег Апостол, командувач СБС Роберт Бровді, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, командир 1-го корпусу НГУ "Азов" Денис Прокопенко та начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Посилення оборони Запоріжжя та області
За словами Зеленського, головна увага була приділена реальному стану справ на передовій, що потрібно для підвищення ефективності воїнів, ситуації в Запоріжжі. Зокрема, президент доручив посилити захист міста і області, тих напрямків, від яких залежать і інші міста й громади.
Рішення щодо оборони Донеччини
"Посилюємо також ефективність оборони Донеччини. Будуть створені два угруповання, якими командуватимуть Андрій Білецький і Денис Прокопенко", - додав очільник держави.
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