Зеленський поїхав на День незалежності Молдови: запланована зустріч із Санду та Нікушором Даном
Президент України Володимир Зеленський прибув до Кишинева на святкування Дня незалежності Молдови.
Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
У Кишиневі заплановані двостороння і тристороння зустрічі
Під час візиту Зеленський проведе двосторонню зустріч із президенткою Молдови Майєю Санду.
Після цього запланована тристороння зустріч. У ній також візьме участь президент Румунії Нікушор Дан.
Раніше Майя Санду запросила Володимира Зеленського та Нікушора Дана до Кишинева 27 серпня на святкування Дня незалежності Молдови.
Там запланована масштабна офіційна програма, яка включатиме концерт і військовий парад.
Молдова відзначає 35 років незалежності
27 серпня виповнюється рівно 35 років із дня, коли парламент Молдови ухвалив Декларацію про незалежність.
За цей час країна пройшла складний шлях від колишньої радянської республіки до держави-кандидатки на вступ до Євросоюзу.
Водночас Молдова досі не контролює частину своєї території, а в Придністров'ї залишаються російські війська.
До слова, у ніч проти 27 серпня під час російської повітряної атаки на Україну п'ять безпілотників порушили повітряний простір Молдови.
Санду назвала це залякуванням.
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