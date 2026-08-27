Київ готовий зміцнювати безпеку Молдови та Румунії, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомагати Молдові та Румунії посилювати безпекові спроможності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави на спільній пресконференції з президенткою Молдови Майєю Санду та президентом Румунії Нікушором Даном.
Україна готова до спільних кроків у сфері безпеки
За словами Зеленського, лідери трьох країн уже знають деталі майбутньої співпраці. Він наголосив, що спільні кроки мають дати конкретні результати.
Окремо президент відзначив важливість розвитку співпраці у сфері логістики та енергетики. За його словами, це особливо важливо на тлі спроб Росії заблокувати українські порти та морську торгівлю.
"Ми з Молдовою та Румунією і в логістиці, і в енергетиці, і в багатьох інших сферах – природні союзники", – сказав Зеленський.
Київ і Кишинів координують рух до ЄС
Президент також повідомив, що Україна та Молдова координують свої дії у питанні європейської інтеграції.
За словами Зеленського, обидві країни мають спільну мету – стати повноправними членами Європейського Союзу.
Нагадаємо, 27 серпня Зеленський прибув до Кишинева для участі у святкуванні Дня незалежності Молдови. Під час візиту він зустрівся з Майєю Санду.
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