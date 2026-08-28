Окремі складові експорту з РФ скоротилися на 80% за серпень, - Зеленський

Президент Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР МО Олега Іващенка, зокрема про результати ударів Сил оборони по об'єктах на території Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Наша воєнна розвідка фіксує, що за внутрішніми російськими документами тільки за цей місяць окремі складові експорту з країни-агресорки вже скоротились на 80%. Це відчутні втрати російського федерального бюджету, а також регіональних бюджетів, які і так перебували на межі банкрутства", - зазначив президент.

За словами Зеленського, у Росії визнають, що кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки ударам України та не здатні оперувати в морі.

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"Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить. Оскільки російський флот не спроможний забезпечити конвої для торговельного і тіньового флоту, який заходить у відповідні порти, серед рішень, які розглядаються, є оснащення цивільних суден стрілецькою зброєю, засобами РЕБ та військовим персоналом. Підготуємо відповідні наші засоби реагування на таку мілітаризацію Росією судноплавства", - наголосив він.

Ефективність ударів України

"Воєнна розвідка підтверджує високу ефективність наших дипстрайків, зокрема по російських воєнних виробництвах та по обʼєктах нафтової галузі. За наявними у нас даними, які базуються на інформації самої російської сторони, після низки наших далекобійних санкцій проти підприємства "Комбінат "Каменський"" в Ростовському регіоні росіяни втратили значну частину своїх спроможностей у виробництві твердопаливних двигунів для ракет. Продовжимо цю далекобійну роботу", - зазначив президент.

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Виробництво балістики

За словамми Зеленського, Україна має оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво.

"Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях. Усе постачання компонентів, обладнання та верстатів, які Росія використовує для виробництва ракет, повинно бути повністю заблоковане. І це відповідальність, зокрема, й партнерів: без іноземних компонентів росіяни не здатні реалізувати жоден з пунктів своєї ракетної програми", - наголосив гглава держави.

Удари по НПЗ

ГУР має докази зупинки функціонування одного з найбільших російських нафтопереробних заводів у Кстові Нижньогородського регіону, який щорічно переробляв 17 мільйонів тонн нафти, а також інших нафтопереробних підприємств

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