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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Ту-95МС уразили воїни "Альфи" СБУ в російському Енгельсі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що у російському місті Енгельс було уражено російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За цю добу воїни наших Сил оборони України уразили нафтопереробрий завод в Ярославському регіоні. Відстань – 1000 кілометрів від лінії фронту. Були і наші справедливі відповіді на російську війну у Чорному морі.

В російському Енгельсі воїни "Альфи" СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні", - зазначив він.

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Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ підтвердив НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі.
  • Також повідомлялось, що район Енгельса в Саратовській області атакували безпілотники. Очевидці повідомляють про численні вибухи та роботу російської ППО.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26817) росія (47509) Удари по РФ (1275) Енгельс (8)
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Топ коментарі
+19
дякуємо воїнам "Альфи", але до чого тут потужно-надскладний молдовський турист ?
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28.08.2026 11:59 Відповісти
+18
Коли вже ми почуємо від Zєльонського прогнох погоди?
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28.08.2026 12:03 Відповісти
+14
цю новину СБУ залишила спеціально для Оманської Гниди Підрахуя
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28.08.2026 12:00 Відповісти

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