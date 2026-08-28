Ту-95МС уразили воїни "Альфи" СБУ в російському Енгельсі, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що у російському місті Енгельс було уражено російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"За цю добу воїни наших Сил оборони України уразили нафтопереробрий завод в Ярославському регіоні. Відстань – 1000 кілометрів від лінії фронту. Були і наші справедливі відповіді на російську війну у Чорному морі.



В російському Енгельсі воїни "Альфи" СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні", - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Безпілотники атакували Башкортостан: лунали вибухи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ підтвердив НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі.

Також повідомлялось, що район Енгельса в Саратовській області атакували безпілотники. Очевидці повідомляють про численні вибухи та роботу російської ППО.

Дивіться: Логістичні центри Ozon в Адигеї, Невинномиську та Дагестані атакували безпілотники. ВІДЕО+ФОТО