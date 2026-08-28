Ту-95МС уразили воїни "Альфи" СБУ в російському Енгельсі, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що у російському місті Енгельс було уражено російський стратегічний бомбардувальник Ту-95МС.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"За цю добу воїни наших Сил оборони України уразили нафтопереробрий завод в Ярославському регіоні. Відстань – 1000 кілометрів від лінії фронту. Були і наші справедливі відповіді на російську війну у Чорному морі.
В російському Енгельсі воїни "Альфи" СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні", - зазначив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ підтвердив НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі.
- Також повідомлялось, що район Енгельса в Саратовській області атакували безпілотники. Очевидці повідомляють про численні вибухи та роботу російської ППО.
Топ коментарі
+19 botoks
показати весь коментар28.08.2026 11:59 Відповісти Посилання
+18 Алексей Карпенко #606072
показати весь коментар28.08.2026 12:03 Відповісти Посилання
+14 Victor K #620309
показати весь коментар28.08.2026 12:00 Відповісти Посилання
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