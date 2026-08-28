Ту-95МС поразили бойцы "Альфы" СБУ в российском Энгельсе, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в российском городе Энгельс был сбит российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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"За последние сутки бойцы наших Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославской области. Расстояние — 1000 километров от линии фронта. Были и наши справедливые ответы на российскую войну в Черном море.
В российском Энгельсе бойцы "Альфы" СБУ поразили ракетоносец ТУ-95МС. Именно такие самолеты наносят удары по Украине", — отметил он.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Генштаб ВСУ подтвердил атаку на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле.
- Также сообщалось, что район Энгельса в Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах и работе российской ПВО.
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