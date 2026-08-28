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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Ту-95МС поразили бойцы "Альфы" СБУ в российском Энгельсе, - Зеленский

Поражен Ту-95МС в Энгельсе: работа "Альфы" СБУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в российском городе Энгельс был сбит российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"За последние сутки бойцы наших Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Ярославской области. Расстояние — 1000 километров от линии фронта. Были и наши справедливые ответы на российскую войну в Черном море.

В российском Энгельсе бойцы "Альфы" СБУ поразили ракетоносец ТУ-95МС. Именно такие самолеты наносят удары по Украине", — отметил он.

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Что предшествовало?

  • Напомним, ранее Генштаб ВСУ подтвердил атаку на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле.
  • Также сообщалось, что район Энгельса в Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах и работе российской ПВО.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25666) россия (89331) Удары по РФ (1227) Энгельс (8)
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Топ комментарии
+21
дякуємо воїнам "Альфи", але до чого тут потужно-надскладний молдовський турист ?
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28.08.2026 11:59 Ответить
+19
Коли вже ми почуємо від Zєльонського прогнох погоди?
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28.08.2026 12:03 Ответить
+16
цю новину СБУ залишила спеціально для Оманської Гниди Підрахуя
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28.08.2026 12:00 Ответить

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