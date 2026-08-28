В России заявляют об атаке дронов: возле Энгельса работает ПВО. ВИДЕО
Район Энгельса в Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах и действиях российской ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По предварительным данным, дроны атаковали район военного аэродрома "Энгельс-2". Местные жители сообщали о нескольких взрывах, после чего в районе работала российская ПВО.
Отдельные Telegram-каналы также распространили информацию о возможном возгорании одного из стратегических бомбардировщиков Ту-95. В то же время эти данные пока официально не подтверждены.
Неизвестно и о возможных повреждениях военного объекта или потерях авиационной техники в результате атаки.
На момент публикации российские власти официально не сообщали о последствиях удара.
Почему аэродром "Энгельс-2" важен
Военный аэродром "Энгельс-2" расположен в Саратовской области, примерно в 600 км от границы с Украиной. На нем базируется стратегическая авиация РФ, в частности бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.
Россия использует эти самолеты для запуска крылатых ракет по территории Украины. В частности, Ту-95МС являются носителями ракет Х-101, Х-555 и Х-55.
Из-за этого военный объект неоднократно становился целью атак после начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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