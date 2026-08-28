В Генштабе подтвердили поражение НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле

В ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в российском Ярославле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"В ночь на 28 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле Ярославской области РФ. На территории предприятия зафиксирован пожар", — сообщили в Генштабе.



Размер нанесенного ущерба уточняется.

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Что производят на "Славнефть-ЯНОС"

"Славнефть-ЯНОС" - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, входящее в состав ПАО "Славнефть". Мощность завода составляет около 15 млн тонн нефти в год. Предприятие осуществляет полный цикл переработки нефти и производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.



Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.



"Работа по ключевым объектам противника продолжается", - подчеркнули в ведомстве.

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