В Ярославле дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод: на предприятии вспыхнул пожар. ВИДЕО
В российском Ярославле утром 28 августа беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. После атаки на территории предприятия возник крупный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В городе также сообщали о работе российской противовоздушной обороны.
Во время атаки жители Ярославля сообщали о взрывах. Российская ПВО пыталась сбить беспилотники.
Впоследствии стало известно о пожаре на территории Ярославского нефтеперерабатывающего завода. Причины возгорания и масштабы возможных повреждений в настоящее время уточняются.
Российские власти на момент публикации не сообщили официальных подробностей о последствиях атаки.
Что известно о Ярославском НПЗ
Ярославский нефтеперерабатывающий завод, известный также как "Янос", является одним из крупнейших и старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
Завод входит в структуру "Славнефти" — совместного предприятия российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Газпром нефть".
Мощность предприятия оценивается примерно в 15 млн тонн переработки нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и нефтехимическое сырье.
Завод также связывают с поставками горюче-смазочных материалов для российского Министерства обороны, силовых структур и предприятий оборонно-промышленного комплекса Центрального федерального округа.
Особое значение имеет производство авиационного топлива, которое потенциально может использоваться для обеспечения потребностей российской военной авиации.
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