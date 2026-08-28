В Ярославле дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод: на предприятии вспыхнул пожар. ВИДЕО

В российском Ярославле утром 28 августа беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. После атаки на территории предприятия возник крупный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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В городе также сообщали о работе российской противовоздушной обороны.

Во время атаки жители Ярославля сообщали о взрывах. Российская ПВО пыталась сбить беспилотники.

Впоследствии стало известно о пожаре на территории Ярославского нефтеперерабатывающего завода. Причины возгорания и масштабы возможных повреждений в настоящее время уточняются.

Российские власти на момент публикации не сообщили официальных подробностей о последствиях атаки.

Что известно о Ярославском НПЗ

Ярославский нефтеперерабатывающий завод, известный также как "Янос", является одним из крупнейших и старейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Завод входит в структуру "Славнефти" — совместного предприятия российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Газпром нефть".

Мощность предприятия оценивается примерно в 15 млн тонн переработки нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и нефтехимическое сырье.

Завод также связывают с поставками горюче-смазочных материалов для российского Министерства обороны, силовых структур и предприятий оборонно-промышленного комплекса Центрального федерального округа.

Особое значение имеет производство авиационного топлива, которое потенциально может использоваться для обеспечения потребностей российской военной авиации.

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