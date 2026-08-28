У Ярославлі дрони атакували нафтопереробний завод: на підприємстві спалахнула пожежа. ВIДЕО

У російському Ярославлі вранці 28 серпня безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод. Після атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У місті також повідомляли про роботу російської протиповітряної оборони.

Під час атаки жителі Ярославля повідомляли про вибухи. Російська ППО намагалася збити безпілотники.

Згодом стало відомо про пожежу на території Ярославського нафтопереробного заводу. Причини займання та масштаби можливих пошкоджень наразі уточнюються.

Російська влада на момент публікації не повідомила офіційних деталей щодо наслідків атаки.

Що відомо про Ярославський НПЗ

Ярославський нафтопереробний завод, відомий також як "Янос", є одним із найбільших і найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.

Завод входить до структури "Славнефти" - спільного підприємства російських нафтових компаній "Роснефть" і "Газпром нефть".

Потужність підприємства оцінюється приблизно у 15 млн тонн переробки нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум і нафтохімічну сировину.

Завод також пов'язують із постачанням паливно-мастильних матеріалів для російського Міністерства оборони, силових структур та підприємств оборонно-промислового комплексу Центрального федерального округу.

Окреме значення має виробництво авіаційного палива, яке потенційно може використовуватися для забезпечення потреб російської військової авіації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Четвертий за величиною НПЗ Росії призупинив переробку нафти після атаки українських дронів, - Reuters