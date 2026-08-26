Четвертий за величиною НПЗ Росії призупинив переробку нафти після атаки українських дронів, - Reuters
Четвертий за величиною і нафтопереробний завод Росії та другий за обсягами виробництва бензину - "НОРСІ" ("Нижньогороднафтооргсинтез") призупинив переробку нафти після атаки українських дронів.
Про це пише агентство Reuters з посиланням на джерела в галузі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пошкоджені установки та невідомі терміни ремонту
За словами джерел, внаслідок атаки дронів у ніч на 26 серпня було пошкоджено кілька переробних установок, інфраструктуру між установками та загальні заводські споруди. Співрозмовники агентства не могли сказати, скільки часу знадобиться для усунення пошкоджень та відновлення нафтопереробних операцій на заводі.
Наразі всі основні російські НПЗ компанії "Лукойл" зупинили роботу. Пермський нафтопереробний завод припинив роботу після атаки безпілотників 21 серпня, а Волгоградський НПЗ призупинив переробку 31 липня.
Зазначається, що "НОРСІ" може переробляти переробляти близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і виробляти приблизно 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного пального, 2 мільйони тонн мазуту та близько 500 тисяч тонн бітуму.
Що передувало
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у ніч на 26 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу ТОВ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області РФ.
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