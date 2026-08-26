Уражено НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Нижньогородській області РФ, - Генштаб

У ніч на 26 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу ТОВ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Які наслідки?

Як зазначається, підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу.



Ступінь завданих збитків уточнюється.

Що про уражений об'єкт відомо?

ТОВ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до групи "Лукойл". Потужність підприємства становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, сірку та іншу нафтопродукцію.

Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

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"Робота по ключових об’єктах противника триває", - наголошують у Генштабі.

Що передувало?

Як повідомлялося, НПЗ у Кстово Нижньогородської області горить після нічної атаки.

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